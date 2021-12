Gottesdienst an Heiligabend : Christvesper in der Schulaula

Wupperorte Die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau lädt in die Grundschule Wupper ein. Die Stadt hat der Gemeinde die Nutzung des Raumes ermöglicht, unter der Bedingung, dass alle geltenden Regeln und Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz eingehalten werden.

Die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau feiert ihre Christvesper für Klein und Groß in diesem Jahr an einem besonderen Ort. Weil das eigene Gemeindehaus für die Mitglieder, Freunde und Gäste unter Corona-Bedingungen zu klein ist, feiert man am Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, in der Aula der Schule Auf der Brede 33 (offiziell: Grundschulverband Bergerhof-Wupper, Standort Wupper.