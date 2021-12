Sammelalbum der Feuerwehr Wassenberg : Stickerstars tauschen und Feuerwehrfahrzeug kennenlernen

Beim Tauschtag ging es unter dem Motto „Tausche Maschinist gegen Löschgruppenführer“ hoch her. Foto: Feuerwehr Wassenberg

Wassenberg Die Feuerwehr der Stadt Wassenberg hat mit dem Sammelalbum für Aufsehen gesorgt. Andere Feuerwehren haben deshalb schon angefragt.

Ausgerüstet mit den Alben und Listen, auf denen sie noch fehlende oder auch doppelte Sticker eingetragen hatten, machten sich die großen und kleinen Sammlerinnen und Sammler auf zum Edeka-Parkplatz an der Jülicher Straße. „Das war nix für kurz, teilweise warteten die Leute auf weitere Sammler, um das eigene Album zu füllen“, freute sich Miriam Caron-Brack, die Wassenberger Stadtjugendfeuerwehrwartin und Organisatorin des ganzen Albums, über die Resonanz auf rund 600 unterschiedliche Fotos, die die Feuerwehrleute, die Fahrzeuge und mehr zeigen. Insgesamt ist etwas entstanden, das „für die Ewigkeit“ ist, wie es Stadtjugendfeuerwehrwartin Caron-Brack beschreibt.

Die Realisierung der Aktion lief über das Berliner Start-up Stickerstars. Dort bewarben sich die Wassenberger Feuerwehrleute, die zunächst nur an die Jugendfeuerwehr gedacht hatten, ehe die Akteure bei den Stickerstars die Idee ins Spiel brachten, gleich die ganze Feuerwehr abzubilden. Die Fäden in ihren Händen hielt Miriam Caron-Brack, die mit viel Akribie die rund 600 Fotos zusammengetragen und gesichtet hatte, ehe daraus eben ein schmuckes Album entstand. Ein weiteres wird es nicht geben, jedenfalls gibt es aktuell keinen Gedanken daran. Miriam Caron-Brack: „Das war insgesamt eine tolle und witzige Aktion, und genau das soll es auch bleiben.“ Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Alben fließt an die Jugendfeuerwehr.