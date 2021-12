Aus dem Wassenberger Stadtrat : Nur scheinbare Sicherheit an der Kita Steinkirchen

Die Querungshilfe an der Kindertagesstätte (Gebäude im Hintergrund) in Steinkirchen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Im Wassenberger Stadtrat regte die CDU Themen zur Verkehrsberuhigung an. Nicht mit allen Lösungen war die größte Fraktion glücklich.

Eigentlich sorgt eine Querungshilfe schon für Sicherheit, doch diese Sicherheit trügt an der Kindertagesstätte in Steinkirchen. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg hatte sich mit diesem Thema beschäftigt und einen Antrag an Bürgermeister Marcel Maurer gerichtet.

Wie Bürgermeister Marcel Maurer in der Sitzung des Rates erklärte, habe es dazu bereits Gespräche und ein Ortstermin mit dem Straßenbaulasträger, dem Kreis Heinsberg, gegeben. Danach sei der Kreis bereit, Schilder aufzustellen. Weiterhin, so Maurer, gehe damit der Gedanke der WfW-Fraktion einher, die sich an dieser Stelle für eine Tempo-30-Zone aussprach. Maurer: „Derzeit findet eine Verkehrszählung statt. Die so ermittelten Daten werden dem Stadtrat vorgelegt, um zu entscheiden, was man machen kann.“