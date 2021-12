Weihnachten und Silvester gibt es Fahrplan-Einschränkungen : So fahren die Busse im Erkelenzer Land

Erkelenzer Land An den Festtagen gibt es Einschränkungen im Fahrplan der WestVerkehr. An Heiligabend gilt beispielsweise der Samstagsfahrplan mit Einschränkungen ab 17 Uhr.

An den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie an Neujahr (1. Januar) wird nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan gefahren. Der MultiBus verkehrt ebenfalls wie an Sonntagen. An Silvester (31. Dezember) läuft der Verkehr (Bus, MultiBus) ebenfalls wie an Samstagen. Die Buchungszentrale für den MultiBus (Telefon 02431 886688) sowie die telefonische Fahrplan- und Tarifauskunft (Telefon 02431 886767) sind an Heiligabend von 8 bis 18 Uhr, am 25. und 26. Dezember, an Silvester sowie an Neujahr von 6 bis 24 Uhr erreichbar.