Digitaler Adventskalender für Kommunionkinder in Wegberg : Bibelgeschichten und Bilder statt Schokolade

Petra Elbern schickt den Kommunionkindern 2022 im Advent jeden Tag eine E-Mail mit Adventsgrüßen, Bildern, und Texten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Petra Elbern füllt jeden Tag ein Türchen und schickt es den kommenden Kommunionkindern der Pfarrei St. Martin per E-Mail. Außerdem enthalten ist ein Quiz, das an Heiligabend endet.

Ein Adventskalender ganz ohne Schokoladen-Füllung, dafür aber mit kreativen Inhalten: In der Adventszeit verschickt Petra Elbern jeden Tag eine ganz besondere E-Mail an die Kommunionkinder der Wegberger Pfarre St. Martin. Kurze Bibelgeschichten sowie Bilder zum Ausdrucken und Ausmalen sind darin enthalten. Außerdem wird täglich ein Buchstabe gesucht, der am letzten Tag des elektronischen Adventskalenders das gesuchte Lösungswort ergibt.

„Erst an Heiligabend gibt es den Schlüssel für die richtige Reihenfolge der Buchstaben“, erklärt die Klinkumerin, die ehrenamtlich für die Pfarre tätig ist. Bis zum 28. Dezember ist noch Zeit, die Lösung einzuschicken. Die Gewinner werden ausgelost. Die Mädchen und Jungen haben dabei die Aussicht, einen Gutschein über zehn, 15 oder 20 Euro zu bekommen. Auch Trostpreise werden an die jungen Quiz-Teilnehmer ausgeteilt. Während des Lockdowns im vergangenen Jahr wurde die ungewöhnliche Idee geboren. „Ab dem 1. November waren die Schulen geschlossen. Da mussten wir uns etwas einfallen lassen“, erinnert sich Petra Elbern. Wichtig ist der 53-Jährigen, dass der Inhalt der versendeten Mails immer einen christlichen Bezug hat.

Als sie durch einen Bericht in der Rheinischen Post auf die Wegberger Schreibwerkstatt der „Siebenschreiber“ aufmerksam wurde und von dem Angebot erfuhr, Geschichten zu verschenken, wandte sich die gelernte Bankkauffrau an die Gruppe aus der Mühlenstadt. Ihrem Wunsch kamen die Wegberger Hobby-Schriftsteller gern nach und steuerten eine thematisch passende Geschichte für den ungewöhnlichen Adventskalender bei. Auch im kommenden Jahr möchte Petra Elbern die „Siebenschreiber“ gern wieder in das Kalender-Projekt einbinden. „KommMa!-Kinder“ heißen die Kommunionkinder der Wegberger Pfarre St. Martin. „Komm“ steht für das Sakrament der Erstkommunion, „Ma“ ist die Abkürzung für die Pfarre St. Martin, in der insgesamt zehn katholische Pfarrgemeinden nach der Fusion in Wegberg zusammengeschlossen sind.