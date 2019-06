Ausstellung „Querschnitt“ in Wassenberger Burg : Künstlerforum Schloss Zweibrüggen zu Gast im Bergfried

Wassenberg Die Künstler vom Schloss Zweibrüggen an der Wurm stellen in der Burg Wassenberg über der Rur noch bis zum 14. Juli ihren „Querschnitt“ aus – eine 40 Werke umfassende Ausstellung mit Objekten aus verschiedenen Materialie.

Mit gleich 14 Mitgliedern reiste das „Künstlerforum Schloss Zweibrüggen“ aus der Heimat Übach-Palenberg von der Wurm an die Rur, um einen „Querschnitt“, so der Ausstellungstitel, ihres Schaffens zu präsentieren. Die Künstler und eine Reihe von Kunstinteressenten begrüßte am lauen Sommer-Freitagabend im historischen Gemäuer der stellvertretende Bürgermeister Frank Winkens. Er hieß die Gemeinde im „einzigartigen Bergfried zu einer besonderen Ausstellung“ willkommen, die rund 40 Werke umfasst.

Manche der Werke lassen die künstlerischen Vorbilder wie Marc Chagall erkennen, dazu gibt es bildhauerische Werke, Licht- und Farbenspiele in mehreren Variationen. Wasser und Natur sind gern gewählte Motive für die Schau, die noch bis zum 14. Juli in der guten Stube über der Stadt Wassenberg zu sehen sind.

Mehr als 40 Mitglieder hat das Künstlerforum Schloss Zweibrüggen – und einen neuen Vorstand. Josef Gülpers, Kunsthistoriker und Kunstsammler aus Aachen, ist seit nicht einmal zwei Wochen Chef im Schloss an der Wurm, nachdem der Vorgänger, Professor Dieter Crumbiegel und sein engeres Leitungsteam, nach Differenzen um die Ausrichtung des Vereins die Brocken hingeworfen hatte. Der an der Lautmalerei erkennbare Aachener Josef Gülpers ist an der Rur kein Unbekannter: Mehrere Male bereits wurde er vom Hückelhovener Kunstverein Canthe zu Einführungen in die Werke ausstellender Künstler im Alten Rathaus in Ratheim verpflichtet.