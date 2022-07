Kunstschau Die Grosse : Wer bekommt den Publikumspreis?

Norika Nienstedt ist eine der 185 Kunstschaffenden, die an „Die Grosse“ teilnehmen und Chancen auf den Publikumspreis haben. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Die Ausstellungsbesucher von „Die Grosse“ im Kunstpalast können abstimmen. Der Sieger bekommt 5000 Euro, am Sonntag ist die Preisverleihung.

Am Sonntag endet die Ausstellung „Die Grosse“ im Kunstpalast und im NRW-Forum. Die Schau gilt als größte Präsentation, die von Kunstschaffenden statt von Kuratoren organisiert wird. Seit Mitte Juni sahen sich zahlreiche Besucher die mehr als 300 Werke unterschiedlicher Stile an. 185 Künstler haben mindestens eines ihrer Arbeiten ausgestellt, viele Bilder und Skulpturen sind direkt verkauft worden. Doch bevor „Die Grosse“ ihre Tore schließt, sind die Besucher aufgerufen, den Veranstaltern mitzuteilen, welcher Künstler ihrer Meinung nach das beste Werk ausgestellt hat. Wer die meisten Stimmen bekommen hat, erhält den Publikumspreis, den „Die Grosse“ zum 120-jährigen Bestehen ausgelobt hat. Noch bis Samstag, 16. Juli, hat jeder Besucher der Kunstausstellung die Möglichkeit, seine Stimme für eine Künstlerin oder einen Künstler abzugeben. Der Sieger wird am Sonntag, 17. Juli, im Saal 2 des Kunstpalastes bekannt gegeben.

Der Kunstpreis ist mit 5000 Euro dotiert. „Das Preisgeld ist für einen Studien- oder Projektaufenthalt in Paris bestimmt“, sagt Ausstellungsleiter Michael Kortländer. Verliehen wird der Preis am Sonntag von Reinhard Müller von der Euref AG, die im Jahr 2024 einen Standort in Düsseldorf eröffnen möchte und das Preisgeld spendet. „Wir unterstützen den Publikumspreis, weil Kunst ein Baustein eines jeden Euref-Campus ist“, sagt Müller. „Auf dem Campus in Berlin zeigen wir schon zahlreiche Bilder und Skulpturen. Dies ist auch für den Campus in Düsseldorf geplant.“