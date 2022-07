Düsseldorf feiert : Frankreich-Festival findet im September statt

Veranstalter Petra Schlieter-Gropp (v.l.), Nils Gropp, Berengere Aubineau und Corinna Oetken. Foto: U. Erensmann@uepress

Düsseldorf Die zweite Ausgabe des Chance-Festivals bietet ein großes Programm mit Live-Musik französischer Bands und Sänger. Es gibt aber auch Gesprächsrunden.

Wie beliebt die französische Kultur bei den Düsseldorfern ist, zeigte am ersten Juli-Wochenende erneut das Frankreichfest am Rheinufer und auf dem Burgplatz. Nun können sich Freunde unseres Nachbarlandes auf ein weiteres frankophiles Fest freuen. Am 2. und 3. September (Freitag und Samstag) findet im Weltkunstzimmer das zweite Chance-Festival statt.

Es ginge ihnen um mehr Raum für Begegnungen und um besseren Austausch zwischen Deutschland und Frankreich, sagen Corinna Oetken, Bérengère Aubineau, Petra Schlieter-Gropp und Nils Gropp, die zusammen als gemeinnützige Organisation „Serge & Nina“ das Chance-Festival veranstalten.

Den Auftakt des Festivals macht am Freitagabend (2. September) die Band „General Elektriks“ mit einer Mischung aus Funk, Pop und Elektro. Der Samstag startet mit einem Auftritt der Sängerin Olympe Chabert. Die 23-Jährige singt bei ihrem ersten Deutschland-Konzert Coverversionen französischer Hits sowie eigene Kompositionen. Anschließend präsentiert das Duo Djeuhdjoah & Lieutenant französischen Pop mit Jazz, Afrobeats und Soul. Als Hauptact der musikalischen Beiträge wird das Trio „L.E.J.“ angekündigt. Nach Erfolgen in Frankreich will die Gruppe nun mit Chansons, Electro-Pop und Reggae das Düsseldorfer Publikum erobern.

Das Festival konzentriert sich jedoch nicht ausschließlich auf Live-Musik, sondern hat auch Gesprächsrunden auf dem Programm. Deutsche und französische Fachleute sowie die Musiker sprechen auf einer Bühne über Nachhaltigkeit und Diversität sowie über die deutsch-französische Beziehung in der Musik und die kulturelle Vielfalt in Europa. Zudem gibt es beim Chance-Festival ein „Le Village des Initiatives“. In diesem „Dorf der Gruppen“ informieren mehrere Initiativen und Vereine Frankreichs über ihre Arbeit.

Die Mischung aus Live-Musik und Talkrunden kam schon bei der Premiere des Chance-Festivals 2021 gut an. Damals kamen auf das Gelände der Galopprennbahn gut 1700 Besucher, was als Erfolg zu werten ist, waren doch wegen der Corona-Pandemie kurz zuvor nur 500 Gäste erlaubt, die Zahl wurde erst kurz vor Beginn des Festivals erhöht.