Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes : Altbier-Preis knackt die 3-Euro-Marke

Der Schlüssel-Chef Karl-Heinz Gatzweiler hat auch wieder ein Zelt auf der Kirmes. Die Kosten für Live-Bands und DJ belaufen sich auf 50.000 Euro. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In einer Woche beginnt die Rheinkirmes in Düsseldorf. Alle Brauereien haben angesichts der stark gestiegenen Kosten ihre Bierpreise erhöht – wir sagen, wie teuer das Alt in welchem Zelt sein wird.