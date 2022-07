Freizeit in Düsseldorf : Diese Filme laufen in den Open-Air-Kinos

Diese Filme laufen in den Open-Air-Kinos

Freizeit in Düsseldorf

Düsseldorf US-Blockbuster, europäische Filmkunst sowie Abschlussarbeiten von Studierenden: Die vier Freiluft-Kinos in Düsseldorf bieten in diesem Sommer eine große Vielfalt. Der Programm-Überblick.

Open-Air-Kino im Rheinpark Zwischen Robert-Lehr-Ufer und Cecilienallee beginnt demnächst der Aufbau für das Alltours-Open-Air-Kino. Prachtstück ist die hydraulische, 400 Quadratmeter große Leinwand, die vor Vorstellungsbeginn hochgefahren wird. Die Plätze sind im Stadium-Seating aufgebaut: Jede Stuhlreihe ist etwas höher als die vorherige, von jedem Platz soll es so gute Sicht geben. Aber es lohnt sich auch der Blick an der Leinwand vorbei auf den Rhein und ab 15. Juli auf die Kirmes gegenüber.

Das Programm startet am Donnerstag, 14. Juli, mit „James Bond – Keine Zeit zu sterben“. Weitere aktuelle US-Blockbuster sind unter anderem „Spider-Man: No Way Home“ (16. Juli), „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ (23. Juli), „Top Gun: Maverick“ (24. Juli), „The Batman“ (29. Juli), „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ (31. Juli), „Elvis“ (5. August).