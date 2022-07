Natur in Düsseldorf​: Stadt lädt zu Führungen durch Parks ein​

Natur in Düsseldorf

Stadtteile Die Stadt Düsseldorf lädt zu Führungen durch verschiedene Parks in der Landeshauptstadt ein. Bei der Reihe „Unterwegs im Grünen“ geht es durch den Floragarten, den Nordpark und zum Ökotop Heerdt.

(RP) In der Reihe „Unterwegs im Grünen“ lädt die Stadt zu Führungen im Juli ein. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Am Mittwoch, 6. Juli, 17 Uhr, führt Claus Lange durch den Floragarten. Er erläutert die wechselvolle Geschichte der Anlage und stellt seltene Baumarten vor, die in keiner anderen Düsseldorfer Parkanlage zu finden und zum Teil mehr als 145 Jahre alt sind. Los geht es am Eingang Kronenstraße.