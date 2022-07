Ausstellung im Kit am Mannesmannufer : Echoraum der Körperlichkeit

Installation von Isa Schieche in der Ausstellung im Kit. Foto: Ivo faber/kit

Düsseldorf In der überaus sehenswerten Ausstellung „Off the beaten rack“ im Kit am Mannesmannufer beziehen fünf Künstlerinnen exzentrische Positionen zum Selbst.