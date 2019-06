Besuch in Pontorson : Städtepartnerschaft längst zur Freundschaft geworden

Besuch in Pontorson

Zum Abschluss des Besuchs in Pontorson wurde ein Gruppenfoto auf den Stufen des Rathauses gemacht. Foto: Ullrich Gütte

Wassenberg 51 Jahre besteht die Städtepartnerstadt zwischen Pontorson und Wassenberg. Das wurde bei einem Besuch in der Normandie gefeiert.

63 Wassenberger machten sich gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Winkens auf den Weg zu ihrer Partnerstadt Pontorson. In der französischen Stadt in der Normandie stand der Festakt zum 51. Jahrestag der Städtefreundschaft an.