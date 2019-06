Kritik in offener Bürgerbeteiligung : Myhler wünschen sich mehr Stellplätze

Myhl Die Stadt Wassenberg und die beauftragte Aachener Planungsgruppe MWM mussten sich bei der zweiten Bürgerbeteiligung im Myhler Pfarrjugendheim viel Kritik anhören.

Bernd Niedermeier, Geschäftsführer des beauftragten Planungsbüros, musste viel Kritik einstecken. So warfen ihm einige Myhler vor, die Fotos zur Bestandsaufnahme lediglich tagsüber in den ruhigen Stunden angefertigt zu haben. Besonders im Bereich der Mehrzweckhalle seien die Straßen aber abends von den Pkw der Anwohner zugestellt, so dass die von ihm vorgeschlagene Einbahnstraßenregelung während der Veranstaltungen in der Halle gar nicht praktikabel sei, um mehr Stellflächen am Fahrbahnrand zu schaffen. Auch die Idee, den Spielplatz von einer Baulücke zwischen zwei Wohnhäusern im Ort auf den Rasen am Pfarrjugendheim zu verlagern, um hier einen Ortsmittelpunkt und Treffpunkt zu schaffen, stieß auf wenig Gegenliebe.