Im JuZe Wassenberg : Sommerakademie mit Ulrich Land: Krimigeschichten

Wassenberg In die „kriminalistische Schreibe“ führt die 5. Sommerakademie von Bücherkiste und VHS in diesem Jahr ein.

Anmeldeschluss für die 5. Sommerakademie in Wassenberg, ein Gemeinschaftsprojekt der Wassenberger Bücherkiste und der VHS Heinsberg, ist am 15. Juli. Unter Federführung des Autors und Dozenten Ulrich Land aus Freiburg, der unter anderem für den WDR Radiosendungen produziert, sollen erstmals Kriminalgeschichten entstehen. Eine Woche lang werden die Teilnehmer fachkundig in das kriminalistische Schreiben eingeführt, anschließend wird das Ergebnis öffentlich präsentiert. Die 5. Sommerakademie mit mindestens zehn, maximal 20 Teilnehmern findet statt im Jugendzentrum JuZe, Pontorsonallee 20, von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, jeweils von 9 bis 16 Uhr (Kursgebühr: 150 Euro bei Selbstverpflegung; die Kursgebühr muss bei Anmeldung entrichtet werden und wird nach Ablauf der Anmeldefrist nur bei wichtigem Abmeldegrund rückerstattet). Die Präsentation findet statt am Sonntag, 4. August, 11 Uhr, in der Galerie Noack, Roermonder Straße 6. Anmeldung wird erbeten über die VHS Heinsberg (www.vhs-kreis-heinsberg.de, VHS-Kursummer: D-01051) bis 15. Juli. Es werden keine Vorkenntnisse erwartet, außer der Lust am Schreiben und Fantasie (Info unter www.buecherkiste-wassenberg.de).