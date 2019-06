Im Wassenberger Rathaus wurde gewählt : Stadtverwaltung Wassenberg hat wieder einen Personalrat

Das Rathaus in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Zeit, in der die Stadtverwaltung Wassenberg keinen Personalrat mehr hatte, ist vorbei. Ilona Schlösser wurde zur neuen Vorsitzenden des Personalrats der Stadt Wassenberg gewählt.

„Jeder verbringt einen großen Teil seines Lebens auf der Arbeitsstelle“, hatte es im Anschreiben an die Mitarbeiter der Wassenberger Stadtverwaltung gelautet, und diese Zeit wolle der neue Personalrat positiv beeinflussen. „Der erste Schritt ist gemacht, nun müssen wir uns das Vertrauen der Belegschaft erarbeiten“, kündigte der stellvertretende Vorsitzende in der Hoffnung an, den hohen Erwartungen gerecht zu werden.