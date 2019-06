Myhler Skatmeisterschaft: : Willibert Zohren erringt den Tagessieg

Wassenberg Beim 5. Turnier der Offenen Myhler Skatmeisterschaft waren in der Gaststätte „Zur Rennbahn“ 40 Teilnehmer am Start. Dabei erspielte Willi Zohren das beste Tagesergebnis.

In der ersten Serie erzielte Hugo Erkens, Herz Dame Stahe, mit 1601 Punkten das beste Serien-Ergebnis. Mit weiteren Spitzen-Resultaten folgten Reiner Heinrichs, Karo 7 Heinsberg (1471), Alexander Gossen, SC 1979 Myhl (1465), und Gerd Bickmann, Kreuz Bube Kirchhoven (1463).

In Serie 2 erspielte Willibert Zohren, Karo 7 Heinsberg mit 1677 Punkten das höchste Serienergebnis des Tages. Die weiteren Spitzenresultate von Helmut Capellmann, Herz Dame Stahe (1579), Karl Kirsch, Laffeld (1501), und Michael Dietschi, SC 1979 Myhl (1448) konnten Zohrens Turniersieg nicht verhindern.

Tagesgewinner: 1. Willibert Zohren, Karo 7 Heinsberg (2815 Punkte), 2. Theo Mengeler, Herz Dame Stahe (2704), 3. Hugo Erkens, Herz Dame Stahe (2694). In der Gesamtwertung konnte Theo Mengeler die Führung weiter ausbauen. Das nächste Turnier der Offenen Myhler Skatmeisterschaft findet statt am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Rennbahn“ (Oberstadt).