Mitgliederversammlung in Wassenberg : Hospizdienst Regenbogen wählt eine neue Vorsitzende

Mitgliederversammlung in Wassenberg

Wassenberg Mit Elke Moll-Joachims hat die Initiative eine neue Vereinsspitze. Nachfolgerin für Vorsitzenden Wiefels.

Zur jährlichen Versammlung trafen sich 25 Mitglieder des Ökumenischen Ambulanten Hospizdienstes Regenbogen in den Räumen an der Roermonder Straße in Wassenberg.