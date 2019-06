Ruderboote in Wassenberg : Kahnsaison auf dem Wassenberger Gondelweiher eröffnet

Ruderboote in Wassenberg

Wassenberg Seit drei Jahren schippern wieder Ruderboote über den Gondelweiher in Wassenberg. Die diesjährige Kahnsaison wurde am Pfingstwochenende eröffnet.

Die Fahrten mit den Ruderboten haben eine lange Tradition auf dem Weiher: In den 1920er Jahren, als sich Wassenberg Luftkurort nannte und bereits auf Tourismus setzte, entstanden Gondelweiher und das Schwimmbad, das älteste Freibad in der Region (1927). „Man konnte sich beim Bademeister Kähne ausleihen und damit dann rausfahren auf den Gondelweiher“, berichtete Sepp Becker, Ehrenvorsitzender des Heimatvereins Wassenberg.

Vor einigen Jahren entstand hieraus die Idee, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Der Heimatverein stiftete zusammen mit zwei anderen Sponsoren, dem Dachdeckerunternehmen Baltes und der Arztpraxis von Dr. Susanne Beckers, jeweils ein Boot. An Stelle des alten Freibads gibt es heute einen kleinen „Hafen“ für die Boote und wie früher kann man von dort auf den See rausfahren. „Als Kind habe ich das unheimlich gerne gemacht“, erinnert sich Becker. „Umso schöner ist es, dass diese Möglichkeit heute wieder besteht“.

Abrissarbeiten in Wassenberg

Abrissarbeiten in Wassenberg : Lidl baut größere Einkaufsstätte

Wegberg vs. Wassenberg

Wegberg vs. Wassenberg : Nächste Runde im Windräder-Streit

Kritik in offener Bürgerbeteiligung

Kritik in offener Bürgerbeteiligung : Myhler wünschen sich mehr Stellplätze

Ihnen schloss sich der Vorsitzende des Heimatvereins, Walter Bienen, an und ließ sein eigenes Ruderboot im Hafen zu Wasser. „Das Boot habe ich in einer Bootsschule in den Niederlanden vor einigen Jahren selbst gebaut“, sagt er. Bevor man allerdings mit dem Boot fahren könne, müsse es sechs Tage lang gewässert werden, um es abzudichten. „Ansonsten würde ich damit untergehen“, erklärt Bienen.