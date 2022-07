Musik aus Düsseldorf : Wenn der Prinzensaal bebt

Info

Konzert 1 Zwei Konzerte stehen in diesem Jahr noch aus: Am Sonntag, 21. August, 16 Uhr, lädt die Bardin, Sängerin und Harfenistin Simone Sorgalla in den Prinzensaal zur „Zauberhaften Welt der Harfe“ ein.



Konzert 2 Am Sonntag, 18. August, 16 Uhr, verwandelt sich der Prinzensaal in ein Wiener Caféhaus. Das Saletra’s Prater-Trio spielt in der Besetzung Geige, Gitarre und Bass unter der Leitung von Leszek Saletra Salonmusik.



Karten Tickets (18/16 Euro) gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0151 50456809. Mehr Infos unter melanie-gobbo.de/schlosskonzerte-eller/.