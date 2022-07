Tipps für die Anfahrt : Rheinbahn verstärkt Angebot für die Kirmes

Düsseldorf Das Wohngebiet rund um die Kirmes ist für PKW gesperrt, nur Anwohner kommen rein. Aber die Anreise mit Bahn und Bus dürfte gut funktioniere.

(lod) Besucher der Kirmes sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, freie Parkplätze in der Nähe der Oberkasseler Rheinwiesen gibt es nicht. Die Rheinbahn verstärkt aus diesem Grund ihr Angebot auf fast allen Linien Mit den Stadtbahnen U74, U75, U76 und U77 erreichen die Kirmesgäste die zentrale Haltestelle „Luegplatz“ in sechs Minuten vom Hauptbahnhof aus. In den Spitzenzeiten fahren die Bahnen im Zwei-Minuten-Takt. Auch die Stadtbahnlinie U70 hält während der Kirmes zusätzlich an der Haltestelle „Luegplatz“. An stark besuchten Kirmestagen setzt die Rheinbahn zwischen Hauptbahnhof und Belsenplatz die zusätzliche Linie „E“ ein.