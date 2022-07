Open Air im Dinslakener Burgtheater : Was Sie über das Fantastival wissen müssen

Dinslaken Der Sänger Milow macht in der kommenden Woche den Auftakt beim Dinslakener Fantastival, das vom 13. bis 23. Juli in der Altstadt stattfindet. Die Besucher können sich auf Rock, Pop, Klassik, Musical, Kabarett und Theater für Kinder freuen.

Das Programm Milow, der belgische Sänger, Songwriter und Gitarrist eröffnet die Veranstaltungen im Rahmen des Fantastivals am Mittwoch, 13. Juli. Weiter geht es am Freitag, 15. Juli, mit dem Konzert des Pianisten Alexander Krichel, der im Burgtheater im Rahmen der jungen Sommernacht der Klassik auftritt. Niedeckens BAP wird am Samstag, 16. Juli, die Zuschauer begeistern. Wer Wolfgang Niedecken kennt, der weiß, dass es eine lange Konzertnacht mit den Kölschrockern werden wird. Am Sonntag, 17. Juli, gehört die Bühne Jethro Tull. Die Band um Ian Anderson, der natürlich seine Querflöte im Gepäck haben wird, existiert seit über 50 Jahren. So lange ist Max Giesinger noch nicht im Musik-Business tätig. Sei erstes Album erschien 2014, und 2016 sorgte er mit dem Lied „80 Millionen“ für die damalige Sommerhymne. Er nimmt seine Zuhörer in Dinslaken am Montag, 18. Juli, musikalisch mit auf die Reise. Die Kölner Mundart-Band Kasalla („Us der Stadt met K“) tritt am Dienstag, 19. Juli, auf. Ein Heimspiel gibt es am Mittwoch, 20. Juli, für das Duo Thekentratsch, schließlich kommen die Becker und Frau Sierp aus Dinslaken. Die beiden Kabarettistinnen werden dafür sorgen, dass das Publikum Tränen lacht. Für jamaikanisches Feeling sorgt der aus Köln stammende Musiker Gentleman, der mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto heißt, am Donnerstag, 21. Juli. Am gleichen Tag, Beginn 10 Uhr, steht Kindertheater auf dem Programm. Gespielt wird das Stück „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“, aufgeführt vom Landestheater Burghofbühne. Dem Sänger Max Mutzke gehört am Freitag, 22. Juli, die Bühne des Burgtheaters. Mit der Sommernacht des Musicals endet dann am Samstag, 23. Juli, das Fantastival.