Diese Düsseldorfer Brauerei ist neu auf der Kirmes : Alt, Caipis und DJ-Beats im Kürzer

Düsseldorf Die Altstadt-Brauerei ist zum ersten Mal auf der Rheinkirmes dabei. Sie soll ein wenig Strandfeeling vermitteln. Dazu gibt es Caipis und DJ-Musik.

Bis Freitagmittag kurz vor der Eröffnung der Rheinkirmes werkelten Hans-Peter Schwemin und sein Team noch an dem Kürzer-Zelt herum. Der Brauerei-Chef, der auch eine Kürzer-Kneipe in der Altstadt führt, ist zum ersten Mal auf dem Volksfest dabei. „Wir hatten nur fünf Wochen Zeit für die Vorbereitung, also geben wir ordentlich Gas“, sagt er. Einen mediterranen Touch wird sein Partyzelt haben, er will das Altstadtflair mit dem Lebensgefühl einer Strandbar zusammenbringen. Dazu gibt es als Deko Surfbretter aus Holz in Pastellfarben, eine Palme als Logo auf den T-Shirts der 30 Mitarbeiter, coole Beats von DJs, Auftritte von Porno al Forno und anderen Bands, Caipis und natürlich sein Kürzer-Alt und sein „Helles“.