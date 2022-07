Schützenvereine in Düsseldorf : Brauchtum erhält Unterstützung durch die Politik

Düsseldorf Mit Hilfe von Gutscheinen sollen mehr Besucher zur Kirmes gelockt werden. Zudem wird eine Vereinfachung von Genehmigungsverfahren gewünscht.

„Dann werden wir das neue Kompetenzteam Veranstaltungen der Stadt einladen, um zu erfahren, was dieses tut und wie mit diesem zusammengearbeitet werden kann.“ Denn bislang müssen die Schützen zahlreiche Genehmigungen für ihre Veranstaltungen an verschiedene Ämter einreichen. „Das ist sehr aufwendig und zeitraubend für die ehrenamtlichen Helfer und wird nun hoffentlich durch das Team besser.“

Die Bezirksvertretung will auch selber Anreize schaffen, um mehr Publikum zu den Kirmessen zu locken. Sie möchte Freikarten für Kinderkarussells sponsern, die dann über die Schulen an die Familien verteilt werden sollen. Das soll nach Möglichkeit über einen Dringlichkeitsantrag noch vor dem Rather Schützenfest, das am zweiten Augustwochenende startet, geregelt werden. „Mittelfristig wollen wir auch prüfen, ob nicht für die Veranstaltungen im Stadtbezirk ein Trafo angeschafft werden kann. Denn die Kosten, diesen zu leihen, sind sehr hoch“, sagt Schentek. Mit den Stadtwerken sollen zudem die Möglichkeiten von Photovoltaik-Anlagen auf den Schützenhäusern erörtert werden.