Oberbergisches Wahrzeichen : Alte Mühle von Schloss Homburg wird renoviert

Oberberg Bei der turnusmäßigen Wartung im Frühjahr hatten sich Schäden im Dachbereich gezeigt. Nun wurde Abhilfe geschaffen, damit das historische Gebäude für die Besucher erhalten bleibt.

An der historischen Mühle auf dem Gelände von Schloss Homburg werden Reparaturarbeiten ausgeführt. Bei einer turnusmäßigen Wartung im Frühjahr hatten sich Schäden im Dachbereich gezeigt. Einzelne Dachziegel wurden erneuert, ebenso die Verschieferung an den Dachkanten und am Kamin. Die Dacharbeiten konnten inzwischen abgeschlossen werden. Aktuell sind Maßnahmen zur Bekämpfung des Holzwurms nötig, der sich in einigen Balken eingenistet hat. Dazu muss die Mühle teilweise ausgeräumt werden. „Aufgrund der Arbeiten stellen wir den Betrieb der Mühle in dieser Saison zurück. Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sind“, sagt Kultur- und Baudezernent Felix Ammann.