Selbstlernzentrum Wassenberg : Grundschüler vermitteln ihr Wissen

Wassenberg 19 Kinder der Klassen zwei bis vier der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg Wassenberg präsentierten vor Geschwistern, Eltern und weiteren Verwandten, was sie sich im Selbstlernzentrum zu selbst ­gewählten Themen erarbeitet hatten.

Dabei bewiesen sie viel Mut, vor ihre Zuhörer zu treten, nachdem sie die Informationen herausgesucht und aufgeschrieben hatten, wie Direktorin Jutta Mauczok anerkennend hervorhob. Sie moderierte an diesem Nachmittag, an dem auch die Erwachsenen viel lernen konnten.

Wie viel Engagement hinter der Erstellung der Expertenbücher in den Klassen zwei, der Power-Point-Präsentationen in den Klassen drei und vier sowie in einer Experimente-Gruppe von drei Drittklässlern steckte, beschrieben zwei Projektbetreuerinnen der zweiten Klassen, Sarah Küppers und Lydia Franzen. So recherchierten die Mädchen und Jungen in Büchern und im Internet. Während die Zweitklässler sich für ihre Vorträge ganze Sätze aufschrieben, waren es in der dritten und vierten Klasse Stichworte. Dazu suchten sie Fotos heraus. Dabei müssten die Lehrerinnen manche Schüler auch schon mal bremsen und mit ihnen Schwerpunkte setzen, sagten sie.