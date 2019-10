Lutz Lienenkämper zu Gast : Minister lobt Stadtsanierung in Wassenberg

Minister lobt Stadtsanierung in Wassenberg

Wassenberg Informeller Gedankenaustausch mit Landrat und Landtagsabgeordneten in Wassenberg.

Wie gut Fördergelder des Landes angelegt werden können, darüber informierte sich NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper jetzt bei einem informellen und nicht offiziellen Besuch in Wassenberg. Gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Winkens und Landrat Stephan Pusch und in Begleitung der beiden Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle und Bernd Krückel besichtigte Lienenkämper die weitgehend abgeschlossene Innenstadtsanierung von Wassenberg.

In Bürgermeister Manfred Winkens hatte der Minister einen engagierten Stadtführer an der Seite. Anhand der Sanierung des Bergfrieds, der Gestaltung der „Gartenachse“, der Parks unter Einbeziehung der mittelalterlichen Stadtbefestigung, der Sanierung der innerstädtischen Verkehrswege und Plätze habe sich Wassenberg zu einem der vorbildlichen Wohn-, Freizeit- und Erholungsstandorte der Region entwickelt. Minister Lutz Lienenkämper zeigte sich darüber beeindruckt und stellte fest, dass die Fördergelder, die er vor rund zehn Jahren in seiner Verantwortung als damaliger Minister für Bauen und Verkehr des Landes NRW für Wassenberg bewilligt hatte, bestens angelegt worden sind.