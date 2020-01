Bunker-Experte Oliver Hermanns in Wassenberg : Bunker sind wichtige Mahnstätten zum Krieg

Oliver Hermanns, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Wassenberg, beim Vortrag in der Bunker-Ruine „Regelbau 10“ in der Nähe des Wassenberger Marienbruchs. Foto: Spichartz

Wassenberg Oliver Hermanns erforscht Befestigungsanlagen aus dem 2. Weltkrieg. Mit dem Heimatverein will er einige davon beschildern.

Von Willi Spichartz

„Erschreckend und bedrückend sind für mich immer Bunker mit Kampf-, mit Beschuss-Spuren. An einem waren um die Sehschlitze der Besatzung herum Einzelschusseinschläge von Kugeln zu sehen, das heißt, dass Scharfschützen genau auf die Schlitze gezielt haben, um den Beobachter dahinter in den Kopf zu treffen.“ Und das dürfte oft passiert sein. Oliver Hermanns, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Wassenberg aus Birgelen, hat von Kindheit an großes Interesse an diesen Kriegsbauwerken, die den Menschen vor allem an der Rur vor den Füßen liegen, immer noch, teils erhalten, teils kaum noch erkennbar. Wenn man sich so intensiv mit den Betonbauwerken oder den „Feldmäßigen Stellungen“ aus Erde und Holz befasst, weiß man die Zeichen menschenmordender Zeiten zu erkennen und zu deuten.

Die Oma in Haus und Metzgerei Hermanns an der Lambertusstraße war Bezugsperson und befragte Informantin für den Acht-, Neunjährigen Ende der 1970-er Jahre, der wissen wollte, wo denn der Opa sei: „Bei Stalingrad vermisst“, war die Antwort, nicht einmal ein Grab machte dem Vater von drei kleinen Kindern neben der geistig-emotionalen Ebene Erinnerung möglich, wie bei Hunderttausenden anderen auch.

Info Evakuierungen in der Region 2020 im Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Bereits zu Beginn, 1940, griffen alliierte Bomber die Region an, verstärkt vor allem nach dem „Westfeldzug“, in dem Deutschland die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich überrannt hatte. Im September 1944 musste auf Befehl Hitlers die Bevölkerung den Bereich an Rur, Wurm, Niers und Schwalm verlassen, im Rahmen der „Evakuierung“. Die Kreisstädte wurden schwer bombardiert, zuvor hatte die Bevölkerung ihre Keller zum Schutz aufsuchen müssen. Die Westwall-Bunker waren nicht für die Menschen gedacht, hatten ausschließlich militärische Aufgaben.

Aber der Krieg war auch an der Rur, dem Rurrand, wie Oliver Hermanns über seinen fünf Jahre älteren Bruder Peter und dessen Kameraden bei Spiel in Feld und Wald bei Birgelen, Rosenthal und Schaufenberg erfahren konnte. Der Flussrand bildete eine starke Abteilung im Westwall, dem von Nazi-Deutschland gebauten Bollwerk gen Westen, vor allem gegen „Erbfeind“ Frankreich, der sich von Kleve am Niederrhein über 630 Kilometer an den Grenzen entlang zu den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und eben Frankreich bis Basel zog, rund 20.000 Bunker und Befestigungsanlagen wurden errichtet.

Oliver Hermanns ist kein Fan von Militaria oder Krieg, es ist ein grundsätzliches Geschichts-Wissens-Interesse, das ihn als „Antifaschisten und Demokraten“ schon seit Kindestagen regelrecht auf Trab hält. „Ich bin 1980 als Zehnjähriger in Köln zu einer historischen Ausstellung gewesen und habe ungeheuer beeindruckt vor der Goldenen Totenmaske des ägyptischen Pharaos Tutenchamun gestanden und versucht, mir 3000 Jahre Geschichte vorzustellen. Meine Wissbegierde wurde geweckt und gestärkt.“

Erstklässler Lars tanzt unbefangen auf dem Ringbunker am Alten Zollhaus bei Wassenberg-Rosenthal. Foto: Spichartz

Hatten die Birgelener, Rosenthaler und andere Kinder mit den Hermanns-Jungen an Originalschauplätzen „Krieg“ gespielt, zogen letztere in den 1980-er Jahren im Rundfunk Erkenntnisse aus einer englischen Serie namens „The secret War“ der BBC, die in Deutschland unter „Top secret“ ausgestrahlt wurde, die Aufschlüsse über den Zweiten Weltkrieg aus englischer Geheimdienst-Sicht vermittelte.

Auf zahlreichen Touren mit Bruder Peter, aber auch anderen Interessenten, wurden ab 1989 „Bunkertouren“ nach Rheinland-Pfalz, Lothringen, Elsass, an den Niederrhein und in die Normandie organisiert – immer ging es um die Fragen: „Welche Aufgabe hat die Befestigungsanlage, was sollte sie schützen, Straßen, Bahnen, wichtige Gebäude?“

Vor allem die Touren nach Frankreich bargen Gefahren, die Franzosen hatten ihre Anlagen, unter anderem das Westwall-Gegenstück „Maginot-Linie“, noch lange Zeit nicht von Waffen und Munition geräumt, Türen standen offen. Oliver Hermanns: „Bei Paris habe ich in einem Bunker gegen eine rostige Cola-Dose getreten – es stellte sich heraus, dass das eine Granate war. Glück gehabt.“ Grundsätzlich vermeiden die Brüder Hermanns und ihre Begleiter bei mehrstöckig in die Tiefe gehenden Bunkern die unteren Etagen: „Wenn was passieren würde, fände uns keiner“. Das allgemeine Geschichtsinteresse auch aus der Schule her, er besitzt in seiner umfangreichen Sammlung noch Kinder-Geschichtsbücher, führte ihn in den Heimatverein Wassenberg, wo er seit fast einem Jahr das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden ausfüllt. Und er interessiert sich natürlich für die Burg, den Bergfried stark: „Befestigungsanlagen sind Geschichte, Teil der Geschichte, sind Zeitreise.“