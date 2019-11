Haushalt im Stadtrat eingebracht : Wassenberg ist finanziell kerngesund

Im Rathaus in Wassenberg hat die Kämmerei gut gewirtschaftet. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Bürgermeister Manfred Winkens hat den letzten Haushalt seiner Amtszeit im Stadtrat vorgestellt: Weiterer Abbau der Verschuldung, hohe Investitionen ohne Kreditaufnahme und Senkung der Steuersätze kennzeichnen den Etat 2020.

Gelöst und rundum zufrieden stellte Bürgermeister Manfred Winkens im Stadtrat den letzten Haushalt seiner Amtszeit vor. Denn die erfreuliche Entwicklung der Stadtfinanzen, die Winkens bereits in den vergangenen Jahren feststellen konnte, setze sich fort. Mehr noch: Die Kernzahlen des Etatentwurfs 2020 geben geradezu Anlass zur Euphorie. Die Finanzen der Stadt zumindest dürften im kommenden Wahlkampf keine Angriffsflächen bieten.

Ohne eigene Kreditaufnahme können Investitionen von 16,7 Millionen Euro in 2020, bis 2023 sogar insgesamt 28,7 Millionen, getätigt werden und dies bei einer „Reduzierung der Verschuldung in größtmöglichem Umfang“. Winkens: „Von 2013 bis 2023 wird die Stadt eine Reduzierung der Verschuldung um rund 90 Prozent vorgenommen haben. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in diesem Zeitraum von 382,13 Euro pro Einwohner auf voraussichtlich 33,55 Euro.“ Aufgrund eines sich abzeichnenden Überschusses von 1,9 Millionen Euro für 2019 könne die Stadt theoretisch eine Ablösung aller eigenen Kreditverbindlichkeiten erwägen und damit praktisch schuldenfrei werden. „Da die Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, ist es jedoch eine gute Idee, dem Vorschlag von Kämmerer Willibert Darius zu folgen und die Erzielung von Überschüssen auf 705.000 Euro in 2020 zu begrenzen, stattdessen unsere Einwohner und Gewerbetreibenden durch eine Senkung der Steuern zu entlasten.“ Trotz Steuersenkung werde der Jahresüberschuss bis 2023 auf vermutlich rund 3,2 Millionen Euro steigen. Die Ausgleichsrücklage behält mit 8,9 Millionen 2020 ein sicheres und tendenziell weiter steigendes Polster. Die allgemeine Rücklage von 65 Millionen habe seit der Eröffnung der neuen Haushaltsrechnung (NKF) 2007 noch nie in Anspruch genommen werden müssen.

Info Niedrigste Steuersätze in der Region Steuern Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) sinkt 2020 von 209 auf 190 Prozent; Grundsteuer B (für Grundstücke) von 413 auf 375 Prozent; Gewerbesteuer von 411 auf 395 Prozent. Etat-Eckpunkte 2020 Erträge: 39,780 Mio. Euro; Aufwendungen: 39,075 Mio. Euro; Überschuss: 705.000 Euro; Verschuldung: rund 1,851 Mio. Euro (Ende 2020) gleich 101,24 Euro pro Einwohner; geplante Verringerung der Verschuldung durch Tilgung bis Ende 2020 auf 613.000 Euro.

Die gute Finanzsituation ermöglichte der Stadt bereits in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen und werde es weiter tun, freute sich Winkens, der – wie später auch der Kämmerer – eine stattliche Liste des Erreichten und der weiteren Pläne auflistete. Das Bauprogramm 2020 mit den Projekten Turnhallen-Teilerneuerung, Neubau an der Gesamtschule, Fortsetzung Stadtkernsanierung, Erschließung Bebauungsplan 86 Orsbecker Feld und Bau des zentralen Sportparks in Orsbeck sei das größte seit der kommunalen Neugliederung. Begonnen werden soll (nach Bewilligung von Fördermitteln) u.a. auch mit der Grünachse/ehemaliger Bahndamm, Gestaltung Forckenbeck-Park (Judenbruch) und dem mulitfunktionalen Bürgerhaus in Ophoven. Winkens freute sich auch über die Eröffnung der B221n und die dann mögliche Fertigstellung der Umgestaltung der Graf-Gerhard-Straße. „Es ist uns gelungen, aus unserer Stadt eine Marke zu machen“, sagte er mit Hinweis auf die Image-Akzente Tourismus und Kultur. Als Kunststadt wolle sich die Stadt 2020 mit der Eröffnung der Skulpturengasse profilieren. Eine Plastik des international bekannten Bildhauers Tony Cragg (Leihgabe) werde in der Gartenachse für Aufsehen sorgen.