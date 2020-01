Bürgerinitiative „Rettet den Birgeler Urwald“ : „Man kann gegen den unvernünftigen Bau von erneuerbaren Energie-Anlagen sein“

Wegberg/Wassenberg Seit 2016 kämpfen Bürger aus Wassenberg und Wegberg gegen die geplanten Windräder im Birgelener Wald. Sie hoffen, dass möglichst viele Menschen beim Kreis Heinsberg Einwendungen gegen das Projekt einreichen.

Im Birgeler Wald sind die Wege von hohen Kiefern und Fichten gesäumt. Sie führen auch an Eichen und Buchen vorbei. Scheint die Sonne, suchen sich ihre Strahlen den Weg durch die Bäume. „Dieser Wald ist schon aufgrund seiner Stille einzigartig“, sagt Melanie Deibl. Jeden Tag geht sie mit ihrem Hund durch den Wald spazieren. Deibl wohnt in Wassenberg-Schaufenberg und für sie ist es unvorstellbar, dass Windräder diese Stille bald mit ihrem regelmäßigen Wummern stören werden.

Seit 2016 kämpft Melanie Deibl gegen die geplanten Windräder. Damals hat sie die Bürgerinitiative „Rettet den Birgeler Urwald“ mitgegründet. Trotz des Protests wies die Stadt Wassenberg das Waldgebiet als Konzentrationsfläche für Windräder aus. Bald darauf ging beim Kreis Heinsberg der Antrag ein, dort vier 240 Meter große Windräder zu bauen. Die nächste Nachricht ist für die Bürgerinitiative etwas positiver: In den Ankündigungen sollen die Windräder nun zwischen Juli und September 2021 fertig sein. Das ist ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Termine An fünf Terminen unterstützt die Bürgerinitiative dabei, Einwendungen zu schreiben: Samstag, 25. Januar, 12-16 Uhr, Turnhalle Schule Arsbeck, Heuchter Straße 1; Sonntag, 26. Januar, 12-16 Uhr, Trattoria da Giulia & Rosario, Roermonder Bahn 40, Dalheim; Sonntag, 2. Februar, 14-17 Uhr, Haus Wildenrath, Naturparkweg 2, Wildenrath; Samstag, 29. Februar, 10-14 Uhr, Café zum Pützchen, Tannenwaldstraße 21, Wassenberg; Sonntag, 1. März, 14-17 Uhr, Haus Wildenrath, Naturparkweg 2, Wildenrath. Weitere Informationen auf der Webseite unter

Einwendungen können bis zum 17. März an den Kreis Heinsberg geschickt werden.

Neben Melanie Deibl gehören auch Holger Weißen, Cora Heinen und Anita Pelzer zum Kernteam der Bürgerinitiative. Sie wohnen im Wegberger Stadtgebiet, das direkt an den Birgeler Wald angrenzt. Durch die Windräder werde bei ihnen vor Ort die Natur zerstört, die durch Windenergie eigentlich geschützt und erhalten werden soll, finden sie. 2,14 Hektar müssen für den Bau der Windräder gerodet werden. „Und es sind ja nicht nur die Windräder. Es gehören noch Stromtrassen dazu und auch die Wege im Wald müssen für den Bau wesentlich verbreitert werden“, sagt Melanie Deibl.

Aktuell können Bürger beim Kreis Einwendungen gegen das Projekt einreichen. Dazu möchte die Initiative möglichst viele Bürger motivieren. An fünf Terminen bietet sie sogar ihre Hilfe an, um die Argumente gegen die Windräder möglichst gut zu formulieren. „Schön wäre es natürlich, das eine Argument zu finden, das den Windradbau stoppt“, sagt Holger Weißen.

Die Einwendungen sind der nächste Anlauf, etwas gegen die Windräder zu unternehmen. Schon oft haben sie Flyer verteilt, um andere Bürger auf das Problem hinzuweisen. Sei es in der Wegberger Innenstadt oder auf dem Wassenberger Abendmarkt. Zu einer Infowanderung durch den Wald kamen mehr als 200 Menschen. Die Mitglieder der Bürgerinitiative verbrachten viele Abende bei Ratssitzungen in Wassenberg und in Wegberg. Noch im Dezember zogen sie eine Normenkontroll-Klage zurück wegen mangelnder Erfolgsaussichten. Aufmerksamkeit haben sie dabei erzielt: Auf Facebook verfolgen fast 500 Nutzer die Neuigkeiten, die die Initiative dort teilt.