Im Tor keine Experimente: Pinguine verlängern Vertrag mit Pätzold

Krefeld Der 36 Jahre alte ehemalige Nationaltorhüter bleibt ein weiteres Jahr. Seine Konkurrenten Patrick Klein und Ilya Proskuryakov müssen gehen. Der Finne Jussi Rynnäs könnte die Nummer eins werden.

Die Krefeld Pinguine basteln weiter fleißig an ihrem Kader für die im September beginnende neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Am Donnerstag teilten die Schwarz-Gelben mit, dass Dimitri Pätzold ein weiteres Jahr das Tor hüten wird. Damit geht der am 3. Februar 1983 in Ust-Kamenogorks in Kasachstan geborene Keeper in seine dritte Spielzeit an der Westparkstraße. Pätzold, der mit der Deutschen Nationalmannschaft zwischen 2007 und 2012 an fünf Weltmeisterschaften und 2010 auch an den Olympischen Spielen teilnahm, wechselte im November 2017 aus Straubing an den Niederrhein. Für ihn war das seinerzeit keine einfache Entscheidung, weil seine Familie weiterhin im bayrischen Erding lebt. „Trotzdem bin ich gerne in Krefeld und freue mich über die Vertragsverlängerung und auf die neue Spielzeit“, sagte er. „Wir haben in diesem Jahr insgesamt eine gute Saison gespielt. Am Ende knapp hinter Nürnberg auf Platz elf zu stehen, ist bitter. Es wäre mehr drin gewesen. Ich mache mir natürlich Gedanken, wo wir die am Ende fehlenden Punkte haben liegen lassen oder was wir hätten besser machen können.“