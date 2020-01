Analyse : Neue „Herzen“ für Wassenbergs Dörfer

Grafik des neuen Bürgerzentrums von Ophoven mit Alter Schule (vorne), dahinter die Neubauten von Saal und Feuerwehrgebäude, im alten Spritzenhaus (re.) entsteht ein Café. Foto: pvma Architekten

Wassenberg Lange konzentrierte sich der Blick auf die Attraktivitätssteigerung der Wassenberger Innenstadt. Seit rund zwei Jahren liegt ein neuer Schwerpunkt auf den Außenorten. Und es geht dabei nicht nur um schöne Dorfplätze.

Von Angelika Hahn

Die Umgestaltung und Neubelebung der Wassenberger Innenstadt, nicht zuletzt auch durch neue attraktive Veranstaltungen, die Publikum ziehen, hat deutliche Erfolge gezeigt. Auch das Problem leerstehender Ladenlokale ist gemildert. Die gerade eröffnete Umgehung B221n dürfte den belastenden Durchgangsverkehr mittelfristig aus der Innenstadt ziehen und für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Bei all den Überlegungen, wie einer Verödung der Innenstadt entgegenzuwirken sei, gerieten Wassenbergs Dörfer etwas aus dem Blick. Ein Murren hinter vorgehaltener Hand nahmen Verwaltung und Politik offenbar ernst.

Davon zeugen seit nun knapp zwei Jahren die neu gestalteten Marktplätze in Effeld und Birgelen. In Orsbeck sind gerade die Bauarbeiten im Gange für eine Mittelachse zwischen Kirche und Schule mit neuem Gesicht. In Myhl läuft noch der Planungsprozess für die Dorfumgestaltung nach der nun fertigen Ortsumgehung, die auch hier Durchgangsverkehr vermindern wird. Und in Ophoven wurde dem Planungsausschuss kürzlich das von der Fachjury ausgewählte Siegerkonzept des Aachener pvma-Architekturbüros für die Gestaltung eines Bürgerzentrums vorgestellt.

Info Wassenberg und seine Dörfer Einwohner Die Stadt Wassenberg hatte Ende 2018 insgesamt 18.292 Einwohner, im Zentrum und in der Oberstadt leben rund 8000 Einwohner. Größter Stadtteil ist Birgelen mit rund 3800 Einwohnern, gefolgt von Myhl mit rund 2700 Bewohnern, Orsbeck mit 1800, Effeld mit 1300 und Ophoven mit 700 Einwohnern. Alle Dörfer haben eine rege Vereinskultur, aber bis auf Birgelen keine oder kaum noch Geschäfte. So auch Effeld, das aber über eine angesehene Gastronomie verfügt.

Multifunktionalität lautet das Schlagwort bei der Umgestaltung der Ortsmittelpunkte in Birgelen und in Effeld durch die Planungsgruppe Scheller. Beide Plätze sollten weiterhin Parkraum bieten ebenso wie Möglichkeiten, bei Festivitäten Zelte und Stände aufzubauen. Sie sollen aber auch ansprechend gestaltete Bereichen bekommen, die Fußgängern als Treffpunkt zum Klönen und Radtouristen als Rastplatz mit Orientierungstafeln und Ladestationen dienen.

Nicht nur Parkplatz, auch Treffpunkt: Der Markt in Effeld wurde 2018 als erster Wassenberger Dorfmittelpunkt neu gestaltet. Foto: Uwe Heldens

Akzente setzen die ortsüblichen „Vereinsbäume“. Geschick ist bei solch verschiedenen Ansprüchen bei der Grünplanung gefragt, so grünt und wächst es in Birgelen unter anderem auch aus großen Stahlcontainern in der Mitte des Platzes, die für die Kirmes beiseite geräumt werden können. Wichtig ist der Stadt bei all diesen Projekten die Einbeziehung derjenigen, die den Platz nutzen. Dazu zählten in Birgelen die anliegende Feuerwehr ebenso wie in allen Ortsteilen die örtlichen Vereine.

Effelds umgestalteter Dorfplatz wurde 2018 als erster eröffnet. Orsbeck soll 2020 das Trio komplettieren. Hier laufen gerade die Arbeiten auf dem Von-Rohmen-Platz, der als verbindende Achse zwischen Kirche und Schule umgestaltet wird. Wie bereits vorgestellt, verbindet das Konzept hier den Parkplatz (im unteren Bereich) mit einer umgestalteten Parkanlage rund um den (vorhandenen) Brunnen, Akzente setzen besonders gestaltete Aufenthalts-Portale am Ein- und Ausgang des Platzes. Eine ähnliche Pflasterung verbindet die umgestalteten Dorfplätze mit der Innenstadt.

In Ophoven soll ab 2021 ein neues Bürgerzentrum mit großem Veranstaltungssaal (für die gesamte Stadt) den Ortsmittelpunkt prägen. Alte Schule und Bleekplatz werden eingebunden in den multifunktionalen Komplex, der auch mit dem Neubau des Feuerwehrhauses verbunden sein wird. Eine Bürgerwerkstatt 2018 ist dem Projekt vorausgegangen, und auch in den Planungsprozess waren die Bewohner einbezogen, etwa als im Sommer 2019 Konzepte von drei Architekturbüros für das Bürgerzentrum zur Diskussion gestellt wurden. Der Förderantrag für das 5,8 Millionen Euro teure Projekt ist gestellt, die Stadt hofft auf 90 Prozent der förderfähigen Kosten.

Für Myhl steht nach der Freigabe der B221n-Umgehung ein umfassendes Neugestaltungskonzept der Aachener Planungsgruppe MWM zur Diskussion, über das in zwei Bürgerversammlungen teilweise heftig gestritten wurde. Und die Debatte ist noch nicht beendet, da offenbar der Bewohnerwunsch nach mehr Parkplätzen bislang wenig Spielraum lässt für die Ideen zur Schaffung von mehr Gemeinschaftsräumen und Aufenthaltsplätzen. Dennoch versprachen die Planer, die Bürgersorgen zu Verkehr und Parkplätzen, vor allem bei Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle, zu berücksichtigen.