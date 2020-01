Kostümsitzung der KG Kongo : Flamingos und Drinks am Kongo-Strand

Begeistert im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule empfangen: Das Kongo Prinzenpaar (rechts) Hermann I und Silvia I (Eheleute Flesch) sowie das Thronfolger-Prinzenpaar, Sohn Domenik, der vor 25 Jahren das Prinzenpaar als kleiner Prinz begleitete, mit Freundin Anna Przybylski. RP-Foto: J. Laaser. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Bei der ausverkauften Kostümsitzung in Wassenberg entführten die Tollitäten Hermann und Silvia Flesch in wärmere Gefilde. Sohn Domenik trat mit Freundin Anna als Thronfolger in Aktion.

Leuchtende Flamingos, gemalte Palmen und ein bunter Sonnenschirm – und das mitten im kalten Januar. Bei der großen Kostümsitzung im ausverkauften Forum der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg versetzte schon das fantasievolle Bühnenbild Aktive der KG Kongo und deren Besucher in wärmere Gefilde und an einen sonnigen Sandstrand. So war ausgelassene Urlaubsstimmung garantiert. Das bezeichnende Motto bei der stimmungsvollen Narren-Sause: „Karibische Cocktails, rheinische Kamelle, wir sind mit Euch auf einer Welle".

Für Seine Tollität Hermann und Ihre Lieblichkeit Silvia (Ehepaar Flesch) war der Auftritt keineswegs eine Premiere. Der selbstständige Ofenbaumeister und seine Ehefrau traten vor genau einem Vierteljahrhundert schon einmal als schmucke Narrenregenten der Wassenberger Kongolesen an. Damals war Sohn Domenik drei Jahre alt. Heute ist er 28 und als Thronfolger-Prinz zusammen mit Freundin Anna Przybylski als Prinzessin dabei, wenn seine Eltern das Narrenzepter schwingen. Auf der traditionellen Kostümsitzung war Familie Flesch ganz in ihrem jecken Element, tanzte, feierte, verteilte farbenfrohe Tulpen als frühlingshaften Gruß an die jecken Untertanen. In seiner närrischen Regierungserklärung forderte Prinz Hermann einige gravierende Änderungen für die Stadt und ihre Bewohner. So soll Bürgermeister Manfred Winkens mit sofortiger Wirkung abgesetzt werden. „Die Regierungsgewalt geht ab sofort vom Prinzen aus", machte er unmissverständlich deutlich. Und verlangte, dass sämtliche Sitzungsgelder der Ratsmitglieder an ihn überwiesen werden sollen. Und die Graf-Gerhard-Straße solle in Hermann-Josef-Allee umbenannt werden.

Info Auszüge aus dem Karnevalsprogramm Musik Für ausgelassene Stimmung sorgte neben der Klinkumer Band „De Klötschköpp" auch Trompeter Hape Jonen aus Baesweiler, der das Kongo-Publikum unter dem Motto „Stimmung mit Hätz" begeisterte. Gesang Als „Bremsklötz" standen Simon Reuvekamp, Stefan Nepomuck und Thomas Cremer auf der Bühne. Seit 1997 tritt die Mundart-Formation aus Düren-Birkesdorf gemeinsam auf.