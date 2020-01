Kooperation in Wassenberg geschlossen : Schwerstkranke und Sterbende gemeinsam begleiten

Wassenberg Das Seniorenzentrum Wassenberg und der ambulante Hospizdienst Regenbogen sind eine Kooperation eingegangen.

„Wir möchten Schwerstkranke und Sterbende sowie ihre Angehörigen begleiten und beraten“, sagt Elke Moll-Joachims, Vorsitzende des Vereins Regenbogen. Die beiden Partner verstehen sich dabei als Teil einer vernetzten Versorgungstruktur im Quartier, somit spielt das regionale Gesundheits- und Sozialsystem genauso eine Rolle wie Kontakte zu Ärzten und Bestattungseinrichtungen. „Der Tod geht darüber hinaus nicht nur unsere Bewohner an, sondern auch unsere Mitarbeiter. Je mehr wir darüber sprechen, desto niedriger wird die Hemmschwelle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen“, sagt Einrichtungsleitung Simone Below. Zudem könne eine Person, die den Senioren nicht so nahe steht wie die zuständige Pflegekraft, einen Perspektivwechsel ermöglichen. „Und anders herum kennen die Mitarbeiter des Seniorenzentrums die Vorlieben der Senioren. Informationen, die für unsere Arbeit sehr wichtig sind“, erklärt Elke Moll-Joachims.

Des Weiteren bietet der Hospizdienst den Mitarbeitern des Seniorenzentrums Wassenberg Austausch und Beratung zu den Themen Sterben, Tod und Trauer an, und dieses wiederum steht bei Fragen zur Geriatrie zur Verfügung. Für Schwerstkranke und Sterbende bietet das Seniorenzentrum Wassenberg zudem eine Besonderheit: zwei Zimmer des Einrichtungssystems Mowa-Living. Das wurde speziell für Menschen konzipiert, die immobil sind und deutliche Einschränkungen im Wachheits­zustand aufzeigen: Menschen mit Demenz, Menschen, die sich im Wachkoma befinden oder die aufgrund des nahenden Todes in der Palliativpflege aufgenommen werden. Wichtig für diese Menschen seien gelungene Momente, heißt es in einer Pressemitteilung, „der Freiraum der Gedanken und Gefühle sowie das Wahrnehmen des eigenen Körpers. Da auch die psychosoziale und spirituelle Unterstützung in der Sterbebegleitung vom Hospizdienst Regenbogen eine Rolle spielen, werden wir diese Zimmer für unsere Arbeit nutzen“, sagt Elke Moll-Joachims. Als Start für die Kooperation wird Katharina Falfasinski das Seniorenzentrum Wassenberg im Februar besuchen und allen Mitarbeitern des Hauses die Arbeit des Hospizdienstes vorstellen.