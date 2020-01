Anregung der Grünen : Braucht Wassenberg ein Radwegekonzept?

Wassenberg Die Grünen regen den Beitritt der Stadt zur AG fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte an. Immerhin würde der Radverkehr eine immer wichtigere Rolle im Nahverkehr spielen.

Die Wassenberger Grünen wollen mehr Menschen dazu bewegen, zumindest innerstädtisch aufs Rad umzusteigen. Sie sehen allerdings Nachholbedarf bei sicheren und gut ausgebauten Radwegen auch in Wassenberg. Dass die Verwaltung und die Mehrheit im Stadtrat keine Notwendigkeit dafür erkennen, sei „eine eklatante Fehleinschätzung und eine Missachtung des Bürgerwillens“, sagte Robert Seidl in der jüngsten Ratssitzung. Der Radverkehr werde künftig einen immer wichtiger werdenden Beitrag zur Nahmobilität leisten. Der Radverkehr müsse auch in der Innenstadt mindestens den gleichen Stellenwert erhalten wie der Autoverkehr. Die Fraktion beantragte daher, dass Wassenberg Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW“ werden soll. Die AGFS sei eines der größten kommunalen Netzwerke zum Thema Nahmobilität. Voraussetzung zur Mitgliedschaft sei die Erarbeitung eines nahmobilitätsfreundlichen Gesamtkonzeptes. Dazu gehöre ein Radwegenetz, das innerstädtische Verbindungen und die Anbindung an den überregionalen Rad(schnell-)Verkehr schafft. Die AGFS-Mitgliedschaft biete im Gegenzug den exklusiven Zugang zu Fördermitteln des Landes und eine fachliche Beratung und Hilfestellung bei Fragen der Nahmobilität. Eine Mitgliedschaft koste lediglich 2500 Euro jährlich. „Für den Ausbau von kommunalen Radwegen stehen im Land NRW zur Zeit 17,3 Mio. Euro, so viel Geld wie noch nie, zur Verfügung“, sagte Seidl. „Es wäre nicht schlau, wenn die Stadt Wassenberg diese Chance für den Ausbau der Nahmobilität verschlafen würde.“