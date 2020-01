Birgelen : Zehn-Kilo-Bombe im Wald gefunden

Einer Zehn-Kilo-Bombe sah sich der Kampfmittelräumdienst am Mittwoch im Birgelener Wald gegenüber. Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Birgelen Kampfmittelräumdienst konnte die Bombe ohne Entschärfung abtransportieren.

Im Birgelener Wald unweit vom Ossenbrucher Weg hat ein Spaziergänger am Mittwochmittag die ihm verdächtig vorkommende Spitze einer Bombe oder Granate aus dem Laub am Boden ragen sehen. Er tat genau das Richtige, wie Ordnungsamtsleiter Norbert Schiefke berichtete, und informierte die Polizei. Die traf wenig später am Ort ein und verständigte, wie bei solchen Funden üblich, den Kampfmittelräumdienst und das Ordnungsamt der Stadt, dessen Außendienst ebenfalls anrückte. Nach Eintreffen der Kampfmittelspezialisten stellte sich heraus, dass es sich um eine britische Zehn-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Sie musste allerdings nicht vor Ort entschärft werden, sondern wurde als transportfähig eingestuft. Schiefke erläutert, dass es zentrale Vernichtungsstellen für derartige Funde gibt, bei denen keine unmittelbare Explosionsgefahr besteht.