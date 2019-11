Konzert in Wassenberg : In sonnige Gefilde entführt

Wassenberg Die Mandolinenspielschar Myhl bot klassische und moderne Arrangements in St. Mariä Himmelfahrt.

Unter der versierten Leitung von Martin Wallraven präsentierten die musikbegeisterten Frauen und Männer ein abwechslungsreiches Programm, das klassische wie moderne Arrangements umfasste. „Die Heimreise“ bildete dabei den gelungenen Einstieg in das insgesamt zehn Stücke starke Konzertprogramm der Myhler. Mit „Recuerdos de l‘Alhambra“ entführten sie für einige Minuten in wärmere Gefilde – ins sonnige Spanien zur bedeutenden Stadtburg in Granada. Nach der festlichen „Suite Nr. 2/Musik für schlichte Feierstunden“ und „Sunrise view of Zakynthos“, einer mitreißenden Zupforchester-Version des bekannten Stücks von Timotheus Arvanitakis, hatten die Junior-Zupfer ihren großen Auftritt in der abgedunkelten Wassenberger Kirche.