Jahresversammlung beim Heimatverein Wassenberg : Mundart-Erhalt das zentrale Ziel

Walter Bienen bleibt Vorsitzender des Heimatvereins Wassenberg. Foto: Ruth Klapproth

WASSENBERG Walter Bienen bleibt der Vorsitzende des Heimatvereins Wassenberg. In den zurückliegenden Pandemiejahren ist der Verein aktiv geblieben und arbeitete weiter an der Geschichte der Stadt. Was der große Wunsch in Sachen Mundart ist.