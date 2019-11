Einsatz am Kieswerk Ophoven : Feuerwehr musste nach Unfall Fahrerin aus dem Wagen retten

Einsatz am Kieswerk Ophoven

Wassenberg Ein spektakulärer Alleinunfall ereignete sich am Dienstagmittag auf der Straße am Kieswerk Ophoven. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Glück im Unglück hatte eine 23-Jährige am Dienstag bei einem Unfall an der Rurtalstraße in Höhe des Kieswerks – sie erlitt nur leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt, zur Unfallursache machte die Leitstelle keine Angaben.