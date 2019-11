Sankhasen-Cup in Myhl : Karnevalstänzer mit Sportgeist

In der Disziplin Jugend-Tanzmariechen trotzte Joana Daleiden von der KG „All onger eene Hoot“ aus Ratheim erfolgreich der Schwerkraft. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Myhl Zum dritten Mal fand der Sankhasen-Cup in Myhl statt und stieß auf große Resonanz: Die Startplätze des karnevalistischen Tanzturniers waren so schnell wie nie vergeben. Und die Myhler erste Garde feierte einen besonders berührenden Podestplatz.

Grüne, rote und blaue Uniformen mit passenden Hüten und Perücken bestimmen das Bild in der Mehrzweckhalle in Myhl: Auf der Bühne tanzt eine Garde, andere Tanzmariechen wärmen sich hinter den Kulissen auf und auch in den Zuschauerreihen finden sich die karnevalistischen Uniformen wieder – ganz im Zeichen des Karnevals steht der Sankhasen-Cup.

Zum dritten Mal veranstaltete der Myhler Karnevalsverein (MKV) unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Manfred Winkens das Freundschaftsturnier mit Qualifikation zur Verbandsmeisterschaft im nächsten Jahr. In den Disziplinen Showtanz, Gardetanz, Paartanz und Tanzmariechen stellten sich zahlreiche Sportler der Jury und präsentierten ihr Können auf der Bühne. Dass die Veranstaltung in den vergangenen Jahren so beliebt geworden ist, freut Turnierleiter Chris Braun besonders: „Zum ersten Mal haben wir die vorgegebene Obergrenze von 90 Starts bei einem Turnier erreicht – und das schon Anfang Oktober.“ Am Turniertag selbst rückten einige Tänzerinnen und Tänzer von der Warteliste nach, die ebenfalls lang war. Bei den Teilnehmern ist der Sankhasen-Cup nicht nur sportlich gerne gesehen, das Turnier ist außerdem auch das einzige des Verbands der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise (VKAG), das nicht im Aachener Raum stattfindet. Aus der gesamten Region reisten die Tänzer an, die weitesten Wege nahmen Vereine aus Hamminkeln und Troisdorf-Oberlar auf sich.

Info Starke Leistungen des Myhler Karnevalvereins In der Kategorie „Jugend Tanzpaare“ erreichen Sophia Konkel und Tristan Braun den ersten Platz, in der Einzelkategorie verfehlte Sophia Konkel den dritten Platz um einen Punkt. Die erste Garde freute sich in der Kategorie „Ü15 Tanzmariechen“ über den dritten Platz.

Gerade auf der Bühne steht die 14-jährige Franka Büskens vom KV La Strada Olé aus Straeten. Sie tanzt seit sechs Jahren als Tanzmariechen und war vorher bereits in der Minigarde dem Karneval verfallen. „Mir macht es einfach Spaß, Akrobatik und Tanz miteinander verbinden zu können“, erklärt sie ihre Leidenschaft. In der Karnevalssaison steht sie mehrmals auf der Bühne und nimmt an Turnieren teil. Mit ihrem Auftritt beim Sankhasen-Cup ist sie zwar zufrieden, „meine Beine waren aber etwas schlapp, das geht noch besser“. Dennoch bewertete die Jury des VKAG ihren Auftritt mit 409 von 500 möglichen Punkten. Zu den Kriterien zählen neben Ausführung und der Choreografie selbst auch die Kreativität, die fröhliche Ausstrahlung oder eine angemessene Uniform. Der Sankhasen-Cup dient vor allem zwar als Freundschaftsturnier, für die jungen Sportler ist er aber auch eine gute Gelegenheit, sich mit anderen zu messen.