Kabarettist Wolfgang Trepper in Wassenberg : Der Meister der extremen Tonlagen

Info

Vita Wolfgang Trepper (58) war nicht immer Kabarettist. In jungen Jahren war er ein leitender Funktionär im Profi-Handball: Von 1992 bis 1995 war er der erste hauptamtliche Handball-Vereinsmanager in Deutschland – beim damaligen Bundesligisten OSC Rheinhausen. In Rheinhausen wurde er auch geboren. Nach seiner Handballzeit war Trepper von 1998 bis 2007 Chef vom Dienst beim Lokalsender Radio Duisburg. Parallel dazu begann er seine Laufbahn als professioneller Kabarettist – seit 2003 steht er auf der Bühne. Seit 2013 tritt Trepper auch im rheinischen Karneval auf. Insgesamt absolviert er pro Jahr rund 275 Live-Auftritte. Trepper wohnt in Hamburg.