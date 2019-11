Adventliches Musizieren : Glocken als Konzertthema des Quartettvereins

Wassenberg Der Quartettverein Myhl bereitet wieder ein großes Weihnachtskonzert vor. Der Vorverkauf hat begonnen.

Auch in diesem Jahr pflegt der Quartettverein 1927 Myhl die Tradition des adventlichen Musizierens und lädt zu seinem großen Weihnachtskonzert ein. Seit vielen Jahren veranstaltet der Quartettverein weihnachtliche Konzerte zur Einstimmung aufs Christfest. Die Sänger bereiten sich seit Monaten auf diesen Höhepunkt des Jahres vor. So hat Chorleiterin Alexandra Hillebrands in diesem Jahr die schönsten Weihnachts- und Adventsmelodien aus aller Welt zusammengestellt. Das Konzert findet am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule statt. Der Vorverkauf hat begonnen.