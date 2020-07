„Hastenraths Will trifft“ in Wassenberg : Zehnkämpfer Busemann lebt im Hier und Jetzt

Wassenberg Im Gespräch mit Hastenraths Will verrät Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Busemann, dass er der Corona-Krise auch etwas Positives abgewinnen kann. Der frühere Zehnkämpfer stellte sich den Fragen seines Gastgebers.

Wenn der „Landwirt der Herzen“, wie er sich selbst gern nennt, auf den Ausnahmesportler trifft: In seiner Paraderolle als Hastenraths Will entlockte Comedian Christian Macharski am Wochenende dem Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Busemann einige Geheimnisse.

Rund 90 Minuten lang ließ der Gastgeber in Gummistiefeln, kariertem Hemd und modernem Parka seinen Gast aus Dortmund auf einem großen Sofa Platz nehmen, um sich mit ihm über sportliche Erfolge und Privates zu unterhalten. Den großen Rittersaal der Burg Wassenberg mit rund 80 sichtlich amüsierten Besuchern funktionierte der beliebte Ortsvorsteher dabei kurzerhand in eine Art Wohnzimmer um, in dem der hölzerne Globus allerhand alkoholische Geheimnisse barg und das Publikum miterleben konnte, wie Hastenraths Will und sein Gast, der 1995 in Atlanta Silber im Zehnkampf holte, auch Sparkassen-Vorstand Thomas Giessing unverhofft in ihren Dialog einbanden. Giessing, der die Kreissparkasse Heinsberg repräsentierte, die gemeinsam mit dem Kreiswasserwerk und der Firma Bernd Baltes Bedachungen als Sponsor auftrat, entdeckte spontan einige Gemeinsamkeiten mit dem berühmten Gesprächspartner. Wie Frank Busemann arbeitete auch er als erfolgreicher Athlet tagsüber Vollzeit im Geldinstitut, um nach Feierabend zu trainieren. Auch der hiesige Sparkassen-Chef feierte Erfolge – bei Olympia in Athen und als Europameister in der Disziplin Leichtathletik.