Heimatverein Wassenberg : Zeitreisen zum Bergfriedjubiläum und mehr

Wassenbergs Stadtsilhouette mit Propsteikirche, Burg und Bergfried auf einem Bild von J. Bennert um 1810. Foto: Archiv Heimatverein

Wassenberg Der Wassenberger Heimatverein präsentiert ein umfangreiches Veranstaltungsangebot: kulturhistorische Fahrten, Führungen und Vorträge im zweiten Halbjahr. Eine Übersicht.

Mit einem vielfältigen Programm geht der Heimatverein Wassenberg ins zweite Halbjahr in der Hoffnung, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie all dem keinen neuen Strich durch die Rechnung machen. Eigentlich sollte die 600-Jahr-Feier des Bergfrieds mit einem bunten Programm einen Akzent setzen. Die Corona-Einschränkungen zwangen zum Umdenken: Immerhin würdigen drei hochinteressante Stadtführungen und ein Vortrag von Walter Bienen zum Denkmaltag am 13. September das Jubiläum.

Am Sonntag, 26. Juli, lädt Bienen, gewandet als „Stadtschreiber Waltarius“, vor allem Smartphonebesitzer ein, bei einer besonderen historischen Stadtführung die Augmented Reality App zur Geschichte Wassenbergs unter seiner Anleitung kennenzulernen. Ziel sei, so Bienen, dass Familien alleine oder mit Gästen und Freunden demnächst den Stadtrundgang machen können. Aber auch wer kein Smartphone hat, ist willkommen und erlebt auf Bienens Tablet mit Lautsprecher, was Ritter Gerhard & Co. über die Stadtgeschichte vermitteln. Und der Stadtführer selbst ergänzt die virtuelle Vorstellung um eigene Beiträge. Start ist um 13.30 Uhr am Eingang zum Burghotel.

Am 2. August bekommt der Heimatvereinsvorsitzende bei seiner „Zeitreise durch Wassenberg“ Schützenhilfe von Gerlinde und Oliver Hermanns, die als „Magd Gerlind von der Schwalm“ und „Fleischhauer Johannes zu Wassenberg“ (anspielend auf Hermanns’ Metzger-Beruf) den Stadtschreiber begleiten: 13.30 Uhr ab Roßtor. Ein dritter Zeitreise-Termin mit Smartphone beginnt am 23. August ebenfalls dort zur selben Zeit.

Den Tag des offenen Denkmals am 13. September, der diesmal unter dem Leitgedanken „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“ nimmt Bienen zum Anlass eines Vortrag über die 600-jährige Geschichte des Bergfrieds (13.30 Uhr, Bergfried oder Burgsaal), anschließend ist der Bergfried bis 17 Uhr für Besucher geöffnet (Maskenpflicht). Für interessierte Besucher, die außerhalb dieser Zeit den Blick von der Bergfried-Plattform aufs Rurtal genießen wollen, liegt ein Schlüssel übrigens wieder an der Hotelrezeption bereit (gegen Ausweisvorlage). Auf eine familienfreundliche Neuheit auf dem Bergfried weist Bienen ebenfalls hin: Für Kinder gibt es seit Kurzem an den Fernrohren Fußpodeste.

Einen besonderen Akzent setzen wieder zwei militärhistorische Wanderungen mit Oliver Hermanns und Autor Markus Morgenweg über die Bedeutung der Rur im Zusammenhang mit dem Westwall (25. Oktober, mit Anmeldung) und die Verteidigungslinien 1944 in Wassenberg (22. November, Anmeldung). Mit Spannung sieht Bienen auch der kulturhistorischen Fahrt zum „Fossa Eugeniana“-Kanal bei Arcen/NL entgegen. Es geht um die napoleonische Planung eines Verbindungskanals zwischen Maas und Rhein (Fahrgemeinschaften, Anmeldung).