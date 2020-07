Burg Wassenberg und andere Restaurants : Der Beifall allein reicht noch nicht

Meinung Wassenberg Die Gastronomie befindet sich durch Corona in der Krise. Die Gäste bleiben aus – teilweise aus Sorge vor den Einschränkungen. So schlimm sind die aber nicht, findet unsere Autorin. Ein Besuch unterstützt die Betriebe.

Maskiert durch Räume gehen, speisen in distanzierenden „Tanzsälen“ – diese Bilder vor Augen, empfand ich einen Restaurantbesuch in Corona-Zeiten bislang nicht sonderlich attraktiv. Gerade war ich – im Schlepptau von Freunden – erstmals nach langer Corona-Pause wieder in einem Restaurant. Und siehe da: Es war nicht nur „nicht schlimm“, sondern ganz prima: lecker essen, andere Leute sehen und auf andere Gedanken kommen – die Maskenpflicht geriet da schnell zur Nebensache.

Für Außenstehende ist wohl kaum nachvollziehbar, wie viel Aufwand die Gastronomie derzeit bewältigen muss, um regelkonform zu arbeiten. Und das gilt nicht nur für Burg Wassenberg. Corona macht nicht nur erfinderisch, die Krise zwingt regelrecht zur Kreativität. Umorganisieren heißt das Gebot der Stunde, ohne Sicherheit, dass sich all dies im Endeffekt wirklich rechnet. So musste Jörg Savio etwa das ursprünglich für einen Abend geplante „Dinner on the Roof“ zum Bergfried-Jubiläum kurzerhand auf drei Abende splitten. Viele weitere Beispiele wären zu nennen, auch aus unserer Region.