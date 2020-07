Kreissportbund Heinsberg ist in Wassenberg aktiv : Fit werden mit Bewegung an der frischen Luft

Wassenberg Mit dem Projekt „Sport im Park“ ist der Kreissportbund Heinsberg auch in Wassenberg aktiv. Die verschiedenen Angebote des Sommers sind kostenfrei. Wegen der Corona-Beschränkungen sind Anmeldungen nötig.

Bewegung an der frischen Luft und dabei Gutes für Körper und Geist tun: Das Konzept „Sport im Park“, das der Kreissportbund Heinsberg schon kreisweit etabliert hat, findet immer mehr Anhänger. Auch in Wassenberg stehen in diesem Sommer noch einige Angebote auf dem Programm. Wichtig dabei zu wissen: Wer mitmachen möchte, kann dies kostenlos tun. Die Angebote richten sich an alle Altersgruppen, an untrainierte Menschen und an sportliche aktive Menschen. „Wir möchten auf diese Weise die Bürgerinnen und Bürger zum Sporttreiben animieren und ein Bewusstsein für Gesundheit und Bewegung schaffen“, erklären die Organisatoren beim Kreissportbund Heinsberg.