Rund um das Roßtor in Wassenberg : Abendmarkt von Handarbeit bis Schnaps

Wassenberg Rund um das Roßtor in der Innenstadt Wassenbergs weht im Sommer am ersten Freitag des Monats immer besonderes Flair durch die Stadt.

Freitagabend in Wassenberg bedeutet gemütliches Beisammensein auf dem Abendmarkt. Seit dem Jahr 2016 findet das Event statt und ist ein Magnet für alle, die sich auf eine kulinarische Reise begeben wollen, Handwerk verschiedenster Art bestaunen möchten und gemütliches sowie lustiges Zusammentreffen von Freunden und Bekannten suchen. Von April bis Oktober findet der Abendmarkt rund um das Roßtor an jedem ersten Freitag des Monats statt.

Das kulturelle und kulinarische Event lädt zum gemütlichen Schlendern durch die historischen Gassen. So manche Familie nahm den lauen Sommerabend zum Anlass, Wassenberg zu erkunden. Ein Spaziergang in der Abendsonne am Gondelweiher, vorbei am ältesten Haus Wassenbergs, der Graf-Gerhard Straße 12, abbiegen in die Kunstgasse und dann über den Abendmarkt spazieren, wo man zum Ausklang des Rundgangs noch Freunde und Nachbarn auf ein kühles Getränk vor dem Roßtor trifft.