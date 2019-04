Einsatz in Wassenberg : Feuerwehr bindet Öl auf dem Gondelweiher

Wassenberg Öl auf dem Gondelweiher – diese Entdeckung rief am Montag gegen 11.30 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Abgestreut wurde auch der kanalisierte Zulauf vom Judenbruch unter der Straße Am Wehrturm in den 1927 angelegten Kahnweiher. Dort trieb dann ein weißer Belag in die Ecke des Springbrunnens. Woher die Verschmutzung kam, war nicht auszumachen. „Ich bin selber im Judenbruch gewesen, da, wo der Bach offen fließt“, so Holger Röthling“, „da war aber gar nichts zu sehen.“ Sein Fazit daher: „Halb so wild“.