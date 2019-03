Bilder ohne Tageslicht : Wassenberg neu kennenlernen

Klaus Lisse stellt bis 28. April im Bergfried 25 Wassenberg-Fotos aus, die jenseits des Tageslichts entstanden sind. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Auf großformatigen Bildern zeigt Fotograf Klaus Lisse Nachtaufnahmen aus Wassenberg. Mariengrotte, Judenbruch oder Stadtmauer werden stimmungsvoll in Szene gesetzt. Die Ausstellung ist bis 28. April geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Klaus Lisse nehme den Begriff der Fotografie wortwörtlich, meinte Jürgen Laaser, Mitarbeiter der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg GmbH, als er im Bergfried bei der Eröffnung der Ausstellung „Wassenberg – Jenseits des Tageslichts“ über die Werke und noch mehr über die Arbeitsweise des ausstellenden Fotografen Klaus Lisse sprach. „Klaus Lisse zeichnet und malt mit Licht“, sagte Laaser, der selbst ein ausgezeichneter Fotojournalist ist und voller Respekt und Hochachtung auf Lisse schaut, von dem er noch einiges lernen könne.

Bis Ende 2017 war der in Heinsberg beheimatete Lisse als Fotografenmeister im Bereich Porträt- und Werbefotografie tätig. Nunmehr befasst er sich als Ruheständler im Unruhestand mit freiem Arbeiten. Viele seiner Motive findet Lisse in Wassenberg, dem Ort, in dem er geboren wurde, und zu dem er immer noch eine enge Beziehung hat. „Er hat eine Unmenge von Fotografien über Wassenberg“, verriet Bürgermeister Manfred Winkens am Rande der Ausstellung. Viele davon habe Lisse der Stadt übergeben. „Wir überlegen nun, daraus eine eigene Ausstellung zu machen.“ Auch diese zukünftige Ausstellung würde wohl im Bergfried zu sehen sein. „Wir haben hier ein tolles Ambiente geschaffen.“ Die Mühe, den Bergfried in der jetzigen Form zu erneuern, habe sich gelohnt.

Info Fotograf ist in der Ausstellung anwesend Öffnungszeiten Die Ausstellung „Wassenberg – jenseits des Tageslicht“ mit Fotografien von Klaus Lisse im Bergfried in Wassenberg ist noch bis zum Sonntag, 28. April, geöffnet. Die Objekte können sonntags jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Erläuterungen Der in Wassenberg geborene Fotograf ist an allen Terminen anwesend und gibt gerne Erläuterungen zu seinen ungewöhnlichen Werken.

Viel Mühe hat sich auch Lisse mit den Fotografien gemacht, die in den Räumen ausgestellt sind. „Stunden-, tage-, sogar wochenlang hat er an einzelnen Motiven gearbeitet“, verriet Laaser über die Methode von Lisse, der bei diesen Werken einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgte: Alle Fotos sind in der Nacht entstanden, als es kein natürliches Licht mehr gab. Oft suchte Lisse mehrmals einen Ort auf, an dem er ein Motiv ablichten wollte, etwa das Alte Rathaus, das Judenbruch, die Stadtmauer. Mit Kunstlicht leuchtete er die Gegend aus oder das Objekt an. „Durch den Einsatz spezieller Lampen bei langen Belichtungszeiten wird das Wesentliche des Motivs hervorgehoben, ohne die Umgebung mit einzubeziehen“, erklärte Laaser zur Arbeitsweise des Fotografen.