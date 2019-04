Alma Quartett in Wassenberg : Kammermusikalische Nahrung für die Seele

Alma Quartett in Wassenberg

Das Alma Quartett tritt am 14. April in Wassenberg auf. Vor allem Haydn und Beethoven haben es den Musikern angetan. Foto: Alma Quartett

Wassenberg „Alma Quartett“ gastiert im Wassenberger Bergfried.

Das Alma Quartett (Alma: Geist, Seele, Nahrung) hat sich mit der Wahl seines Namens selbst die programmatische Richtung vorgegeben – eine in die Tiefe gehende werkgetreue Interpretation – quasi Nahrung für die Seele. Das dafür notwendige Know-how holte sich das Alma Quartet t bei berühmten Vorbildern, wobei an erster Stelle das Amadeus Quartett genannt sei. Am Sonntag, 14. April, 18 Uhr, gastieren die Musiker Fabian Kircher (1. Violine), Andreas Greuer (2. Violine), Martin Börner (Viola) und Markus Beul (Cello) im Wassenberger Bergfried. Der Eintritt ist frei.